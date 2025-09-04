ضبط 3600 كجم بروتين حيوانى غير صالح للاستهلاك الآدمي بدمياط

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، حملة جاءت بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة و مديريتى الصحة والتموين لمتابعة تلك المنظومة.

وأسفرت الحملة التى تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عن ضبط 3600 كجم بروتين حيوانى بدون بيانات ومجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الادمى ، وذلك خلال قيام فريق اللجنة بالمرور على احد معامل إنتاج الجبن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.