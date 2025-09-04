جامعة الوادي الجديد تحتفل بالمولد النبوي الشريف بندوة تثقيفية للطلاب

تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب ندوة تثقيفية احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.



شهدت الندوة حضور الأستاذ الدكتور جمال حسن كامل منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذ أنور عباس مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ أحمد عثمان مدير إدارة النشاط الثقافي. وألقى المحاضرة الدكتور عيد فايد الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، الذي استعرض الدروس المستفادة من السيرة النبوية العطرة، مؤكدًا أن الاحتفال الحقيقي بمولد الرسول الكريم ﷺ يتمثل في الاقتداء بأخلاقه والعمل بسنته في حياتنا اليومية.



وفي ختام الندوة، أكد الدكتور جمال حسن كامل أن الجامعة حريصة على تنظيم فعاليات ثقافية ودينية متنوعة لطلابها، بما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية، موجّهًا الشكر للمحاضر وإدارة رعاية الشباب والطلاب المشاركين على تفاعلهم الإيجابي ودعمهم للأنشطة الجامعية.