رئيسا تونس والجزائر يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، مع نظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون، جلسة عمل مطولة؛ تناولا خلالها العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.



وأكد الرئيس التونسي - خلال الجلسة التي عقدت فور وصوله إلى مطار "هواري بومدين" بالجزائر العاصمة - متانة العلاقات الثنائية ورسوخها والرغبة المشتركة في مزيد تعزيزها ودعمها في المجالات كافة؛ خدمة لمصلحة البلدين والشعبين. وفق وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء اليوم /الخميس/.



ويشارك الرئيس التونسي، في أعمال الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي تستضيفه الجزائر، ويستمر حتى 10 سبتمبر الجاري.