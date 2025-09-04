الكشف على 200 مواطن ضمن قافلة طبية في عزبة الربايعة بالإسماعيلية

نظَّمت مديرية التضامن الاجتماعي بالاسماعيلية قافلة صحية ضمت عددا من الأنشطة بالتعاون مع مديرية الصحة و السكان و مؤسسة راعي مصر و هيئة تعليم الكبار و مركز و مدينة فايد بالاضافة إلي تقديم خدمات التضامن الاجتماعي بمدرسة الربايعية بعزبة الربايعة قرية أبو سلطان التابعة لمركز و مدينة فايد.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وفي إطار تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والمشاركة جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشارت "الحفناوي" الي أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على ٢٠٠ مواطن من أهالي المنطقة، إلى جانب تقديم ٢٥ نظارة طبية مجانية لعدد من الحالات الطبية التي تحتاج لذلك مقدمة من مؤسسة راعي مصر تحت اشراف محمود فوزي مدير المؤسسة، كما تم تقديم خدمات متكاملة من التضامن الاجتماعي ل٤٥ مواطن .

وأضافت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية ضمت عدة تخصصات طبية مختلفة (باطنة، اطفال، أنف وأذن، جلدية، ورمد).

كما تم تقديم الخدمات ل١٥٠ مستفيد من مبادرة ١٠٠ مليون صحة ،بالإضافة الي ندوة توعوية ل

٥٠ مستفيد من مستشفي بهية لعلاج سرطان الثدي.

كما تم تنفيذ ( استكتاب )ل ٢١ مستفيد بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.

و أكدت مها الحفناوي ان هناك تنسيق كامل بين مديرية الصحة و السكان تحت إشراف د.ريم مصطفي و هيبة تعليم الكبار تحت إشراف نورهان عيد بالإضافة الي مؤسسة راعي مصر كنموذج للمشاركة من الجمعيات الأهلية في تنفيذ هذه القافلة و التي جاءت بتكليف مباشر من اللواء طيار ا.ح أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية بتوجيه كافة الدعم للمنطقة عقب زيارته الأسبوع الماضي لمركز فايد.