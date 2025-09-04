في عيدها القومي..افتتاح 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 368 مليون بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز الزقازيق وأبو حماد وفاقوس وههيا والإبراهيمية بتكلفة 368 مليون و 500 ألف جنيه، جاهزين للإفتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح المحافظ أن مشروعات قطاع الصرف الصحي الجاهزة للافتتاح خلال الشهر الجاري حيث سيتم افتتاح مشروع صرف صحى قرى (البقلى – المشهدى – خلوة الحمار) بمركز الزقازيق والذي يشمل إقامة شبكات ومحطة رفع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه ومحطة رفع صرف صحى قرية خليل العزازى بمركز الزقازيق بتكلفة 35 مليون جنيه.

بالإضافة إلى محطة رفع صرف صحى كفر أبو نجم بمركز ابو حماد بتكلفة 21 مليون و 200 ألف جنيه ومشروع صرف صحى قرية الحجاجية المستجدة بمركز فاقوس والذي يشمل إقامة شبكات ومحطة رفع صرف صحي بتكلفة 44 مليون و 300 ألف جنيه ومحطة معالجة قرية حوض نجيح بمركز ههيا بطاقة تصميمية 6000م3/يوم وبتكلفة 125 مليون جنيه ومحطة معالجة قرية السدس بمركز الإبراهيمية بطاقة تصميمية 5000م3/يوم وبتكلفة 113 مليون جنيه.

وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتوفير مشروعات صرف صحي آمنه وسليمه لأبناء المحافظة والمساهمة في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أنه خلال الشهر الجاري وضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي من المقرر افتتاح 53 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة مليار جنية بمختلف المراكز والمدن في قطاعات ( الصحة – الطرق والنقل – الأبنية التعليمة – الصرف الصحي – الأزهر والأوقاف – الشباب والرياضة – الادارة المحلية والدعم الفني ).