رضا حامد يوضح حقيقة انسحابه من مسرحية بودي جارد مع الزعيم عادل إمام

كشف الفنان رضا حامد حقيقة الأخبار المتداولة عن طرد الزعيم له في مسرحية بودي جارد.

وقال رضا حامد في تصريحات لـ "صدى البلد": "الحمد لله أنا ملتزم و تركت مسرحية بدوي جارد بسبب خلافات مع الإدارة مش علشان عادل امام طردني كل دي إشعاعات".

يذكر أن تالق الفنان رضا حامد في مسلسل شهادة معاملة اطفال في رمضان 2025.



أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.