قبل مباراة الزمالك والمصري.. أحمد ربيع يقترب من إنهاء برنامج التأهيل

طلب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الفني والطبي تجهيز لاعب الوسط أحمد ربيع تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للدفع به في مواجهة المصري البورسعيدي ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويسعى فيريرا لإعادة اللاعب تدريجيًا إلى أجواء المباريات، بعد غيابه عن أول خمس جولات من المسابقة أمام فرق: سيراميكا، المقاولون العرب، مودرن سبورت، فاركو، ووادي دجلة، بسبب إصابة في العضلة الضامة تعرض لها مطلع الموسم.

ويواصل ربيع حاليًا برنامجه التأهيلي، وقد قطع شوطًا كبيرًا نحو التعافي، حيث دخل المراحل النهائية من العلاج، إلا أن الجهاز الطبي لم يمنحه فرصة للمشاركة في اللقاءات الرسمية، وذلك حرصًا على عدم تعرضه لانتكاسة تعيده مجددًا إلى قائمة المصابين.

ويأمل الجهاز الفني في جاهزية اللاعب للمباريات المقبلة، خاصة مع النقص العددي الذي يعانيه خط وسط الفريق، وسط ثقة كبيرة من فيريرا في قدرات أحمد ربيع، الذي يُعد من المواهب الصاعدة الواعدة داخل القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم السبت 13 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني برصيد 10 نقاط، من ثلاث انتصارات وتعادل وخسارة.