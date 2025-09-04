قبل مباراة الزمالك والمصري.. أحمد ربيع يقترب من إنهاء برنامج التأهيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
طلب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الفني والطبي تجهيز لاعب الوسط أحمد ربيع تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للدفع به في مواجهة المصري البورسعيدي ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويسعى فيريرا لإعادة اللاعب تدريجيًا إلى أجواء المباريات، بعد غيابه عن أول خمس جولات من المسابقة أمام فرق: سيراميكا، المقاولون العرب، مودرن سبورت، فاركو، ووادي دجلة، بسبب إصابة في العضلة الضامة تعرض لها مطلع الموسم.

ويواصل ربيع حاليًا برنامجه التأهيلي، وقد قطع شوطًا كبيرًا نحو التعافي، حيث دخل المراحل النهائية من العلاج، إلا أن الجهاز الطبي لم يمنحه فرصة للمشاركة في اللقاءات الرسمية، وذلك حرصًا على عدم تعرضه لانتكاسة تعيده مجددًا إلى قائمة المصابين.

ويأمل الجهاز الفني في جاهزية اللاعب للمباريات المقبلة، خاصة مع النقص العددي الذي يعانيه خط وسط الفريق، وسط ثقة كبيرة من فيريرا في قدرات أحمد ربيع، الذي يُعد من المواهب الصاعدة الواعدة داخل القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم السبت 13 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني برصيد 10 نقاط، من ثلاث انتصارات وتعادل وخسارة.

