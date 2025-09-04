بالصور .. النقل تسابق الزمن لإنهاء محطات المتحف الكبير قبل الافتتاح التاريخي

أكدت وزارة النقل استمرار الأعمال الإنشائية بمحطات المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال تشمل تنفيذ الهياكل الإنشائية للمحطات بالتوازي مع الانتهاء من إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف، بما يضمن جاهزية المشهد الحضاري لمحيط المتحف قبل موعد الافتتاح.

ويجري حفر الأنفاق باستخدام أربع ماكينات حفر عملاقة (ماكينتان لكل اتجاه)، فيما تتولى شركات مصرية وطنية كبرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، التي تمتد بطول 19 كم وتشمل 17 محطة.

ويأتي المشروع ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام، حيث يُتوقع أن يسهم الخط الرابع عند اكتماله في نقل نحو 1.5 مليون راكب يوميًا، مع ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة المترو وتخفيف الكثافة المرورية عن محاور رئيسية.