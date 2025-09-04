تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حالة من الارتفاع النسبي في أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة، وسط تراجع من الأهالي على الشراء، خاصة مع ارتفاع الاسعار .

ويحرص سكان الواحات على متابعة حركة الأسعار يوميًا لرصد أي تغيرات جديدة، في ظل جهود الحكومة للسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار، مع تكثيف حملات المتابعة والرقابة بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

واليكم أحدث أسعار الخضر والفاكهة بأسواق المحافظة اليوم الخميس، وذلك وفقًا لما رصدته جولة ميدانية صباحية داخل الأسواق.

أسعار الخضر في الوادي الجديد اليوم الخميس

شهدت أسعار الخضر حالة من الارتفاع ، حيث سجل الخيار البلدي من 20حتى 25جنيهًا، والطماطم تراوحت بين 20 و25 جنيهًا، فيما بلغت البطاطس 15–20 جنيهًا، والكوسة تراوحت من 20 حتى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة فجاءت متنوعة، إذ تراوح سعر التفاح بين 40 و50 جنيهًا، والعنب سجل 30 جنيهًا، بينما بلغ سعر الموز من 30 حتى 35 جنيهًا، والجوافة بنفس المعدلات، والبرتقال البلدي 30–35 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الخوخ بين 40 و45 جنيهًا، والفراولة من 40 حتى 45 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال على شرائها مع استمرار الإجازات الصيفية والمناسبات الأسرية.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المحافظات التي شهدت طفرة زراعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية وتشجيع المزارعين، حيث أسهمت تقنيات الري الحديث والصوب الزراعية في تحسين جودة المحاصيل وتوفيرها على مدار العام.

ويعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، إذ يوفر آلاف فرص العمل ويسهم في تحسين مستوى المعيشة، بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى مثل "الدلتا الجديدة" و"حياة كريمة" التي عززت البنية الزراعية وخفضت الاعتماد على الأسواق الخارجية.