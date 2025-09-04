قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حالة من الارتفاع النسبي في أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة، وسط تراجع  من الأهالي على الشراء، خاصة مع ارتفاع الاسعار .

ويحرص سكان الواحات على متابعة حركة الأسعار يوميًا لرصد أي تغيرات جديدة، في ظل جهود الحكومة للسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار، مع تكثيف حملات المتابعة والرقابة بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

واليكم أحدث أسعار الخضر والفاكهة بأسواق المحافظة اليوم الخميس، وذلك وفقًا لما رصدته جولة ميدانية صباحية داخل الأسواق.

أسعار الخضر في الوادي الجديد اليوم الخميس

شهدت أسعار الخضر حالة من الارتفاع  ، حيث سجل الخيار البلدي من 20حتى 25جنيهًا، والطماطم تراوحت بين 20 و25 جنيهًا، فيما بلغت البطاطس 15–20 جنيهًا، والكوسة تراوحت من 20 حتى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة فجاءت متنوعة، إذ تراوح سعر التفاح بين 40 و50 جنيهًا، والعنب سجل 30 جنيهًا، بينما بلغ سعر الموز من 30 حتى 35 جنيهًا، والجوافة بنفس المعدلات، والبرتقال البلدي 30–35 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الخوخ بين 40 و45 جنيهًا، والفراولة من 40 حتى 45 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال على شرائها مع استمرار الإجازات الصيفية والمناسبات الأسرية.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المحافظات التي شهدت طفرة زراعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية وتشجيع المزارعين، حيث أسهمت تقنيات الري الحديث والصوب الزراعية في تحسين جودة المحاصيل وتوفيرها على مدار العام.

ويعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، إذ يوفر آلاف فرص العمل ويسهم في تحسين مستوى المعيشة، بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى مثل "الدلتا الجديدة" و"حياة كريمة" التي عززت البنية الزراعية وخفضت الاعتماد على الأسواق الخارجية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد اسعار أسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد