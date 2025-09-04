"مصر المستقبل" يعقد اجتماعًا لاستعراض استعداداته للانتخابات البرلمانية

عقد حزب "مصر المستقبل"، برئاسة المستشار رضا حجي، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا ضم قيادات الحزب لمتابعة آخر التجهيزات لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأكد المستشار رضا حجي، رئيس الحزب، خلال الاجتماع، على أن الحزب سيخوض الانتخابات على العديد من المقاعد الفردية في مختلف المحافظات، بمرشحين يتمتعون بشعبية كبيرة وسمعة طيبة في دوائرهم، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لاختيار المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات على قوائم الحزب.

من جانبه، شدد المهندس ياسر يوسف، نائب رئيس الحزب، على أن حزب "مصر المستقبل" يمتلك الكوادر والقيادات القادرة على المنافسة بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح الدكتور محمد المغربي، القائم بأعمال الأمين العام، أن الحزب يدخل الانتخابات برؤية واضحة وثوابت راسخة، أهمها دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات، وضمان حق الإنسان في حياة كريمة، وفقًا لما ينص عليه الدستور.

وفي سياق متصل، دعا عمرو عباس، الأمين العام للتنظيم المركزي، أمناء المحافظات إلى عقد اجتماعات مستمرة مع المرشحين، والتلاحم مع المواطنين، وتنظيم فعاليات وندوات تحثهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات.

كما أعلن الدكتور طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج، عن سعادته بالتواصل المستمر مع الجاليات المصرية في الخارج، مؤكدًا أنه سيخوض الانتخابات عن المقعد المخصص للمصريين بالخارج على قوائم الحزب.

واختتم المستشار عمرو بشندي، أمين الشؤون القانونية بالحزب، بالتأكيد على ضرورة أن تقوم اللجنة القانونية بمراجعة ملفات المرشحين بدقة قبل تقديمها للجهات المختصة.