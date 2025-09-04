خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المسلمين إلى أن يجعلوا احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم احتفالًا عمليًا صادقًا من خلال تقديم "هدية" للنبي الكريم، موضحًا أن هذه الهدية ليست مجرد الصلاة عليه، فالصلاة فريضة فرضها الله ويؤديها الجميع، وإنما المقصود هو التقرب إلى الله بعمل صالح تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "يا أخي الفاضل، انظر في مولد النبي: ما الذي أهديته للنبي؟ إن كنا جادين في الاحتفال بمولده، فليقدم كل منا هدية لرسول الله؛ صِل رحمك الذين كنت تقاطعهم وقل: يا رب فعلت ذلك هدية لرسولك، تصدق بصدقة وقل: يا رب هذه الصدقة هدية لرسولك، اقرأ قرآنًا أو صلِّ ركعتين بنية أن تكون هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم"، مشددًا على أن الخير والمعروف والبر من أعظم ما يُهدى للنبي في ذكرى مولده.

وقال الشيخ خالد الجندي: "اللهم احشرنا تحت لوائه يوم لا لواء إلا لواؤه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا".



