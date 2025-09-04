قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادفع ليه دا كله| مشاجرة بين قهوجي وعامل بالزاوية تختم بنهاية صادمة
مصر والكويت تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية
وزير الرياضة: لا أحد يستطيع تحمل هبوط الأهلي أو الزمالك والدولة تتدخل لحماية الأندية
مصر وفلسطين تبحثان وقف العدوان الإسرائيلي والتنسيق الدولي لدعم الدولة الفلسطينية
طارق شكري: استضافة مصر لاجتماع العشرين تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد ومكانتها العالمية
مصر تقترب من المونديال الرابع وسط إشادة عالمية قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أبو الغيط: وقف الحرب في السودان ضرورة ملحة.. ولبنان أمام مفترق طرق تاريخي
وفاة إحدى مصابات التسمم الجماعي بـ المنيا بسبب وجبة مطعم
تعرف على آلية دفع الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية للعامل عند انتهاء الخدمة
مي كساب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم آخر راجل في العالم (فيديو)
القصة الكاملة لسقوط سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الرذيلة في مصر الجديدة
ماجدة خير الله تنتقد تشابه فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع "امرأة زوجي"
حوادث

القصة الكاملة لسقوط سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الرذيلة في مصر الجديدة

في وكر يختبئ خلف لافتة "نادي صحي".. سقطت سيدة حولت المكان إلى وكر للرذيلة في قلب القاهرة، حيث لا تراخيص ولا التزام بالقانون، بل تجارة محرمة تستهدف المال السريع على حساب الأخلاق العامة.

التفاصيل تكشف عن شبكة كاملة تدير نشاطًا غير مشروع تحت ستار الخدمات الصحية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط سيدة لقيامها بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله وكرًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك داخل نطاق حي مصر الجديدة بالقاهرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة د كشفت عن قيام المتهمة بإدارة النادي الصحي المخالف، وترويجه كواجهة للأنشطة غير المشروعة لراغبي المتعة الحرام.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية الموقع وتمكنت من ضبط السيدة القائمة على الإدارة، وبصحبتها 6 سيدات من بينهن 5 يحملن جنسية إحدى الدول الأجنبية، إضافة إلى شخصين أحدهما يحمل جنسية أجنبية.

وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي في تسهيل وممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل النادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

