القصة الكاملة لسقوط سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الرذيلة في مصر الجديدة

في وكر يختبئ خلف لافتة "نادي صحي".. سقطت سيدة حولت المكان إلى وكر للرذيلة في قلب القاهرة، حيث لا تراخيص ولا التزام بالقانون، بل تجارة محرمة تستهدف المال السريع على حساب الأخلاق العامة.

التفاصيل تكشف عن شبكة كاملة تدير نشاطًا غير مشروع تحت ستار الخدمات الصحية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط سيدة لقيامها بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله وكرًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك داخل نطاق حي مصر الجديدة بالقاهرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة د كشفت عن قيام المتهمة بإدارة النادي الصحي المخالف، وترويجه كواجهة للأنشطة غير المشروعة لراغبي المتعة الحرام.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية الموقع وتمكنت من ضبط السيدة القائمة على الإدارة، وبصحبتها 6 سيدات من بينهن 5 يحملن جنسية إحدى الدول الأجنبية، إضافة إلى شخصين أحدهما يحمل جنسية أجنبية.

وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي في تسهيل وممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل النادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.