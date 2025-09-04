مي كساب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم آخر راجل في العالم (فيديو)

تألقت الفنانة مي كساب في فيلم آخر راجل في العالم و الذي يعرض حالياً في السينمات.

وقالت مي كساب في لقاء لموقع صدي البلد الاخباري " بجسد شخصية صحفية في فيلم آخر راجل في العالم و الفيلم كوميدي و فانتازيا.

يذكر أن الفيلم من نوعية كوميدي فانتازيا وتدور أحداثه حول "تعويذة فرعونية" تقضي على جميع الرجال في العالم ولم يبقْ سوى "كمال" الشخص الذي قرأ التعويذة، فأصبح هو "آخر رجل في العالم"، لتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد.

فيلم آخر راجل في العالم بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري ، كريم مغاوري وهو قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، ومن إخراج أسامة عرابي ومن إنتاج محمد علي أحمد.



