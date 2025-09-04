قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصر وفلسطين تبحثان وقف العدوان الإسرائيلي والتنسيق الدولي لدعم الدولة الفلسطينية

وزير الخارجية ونظيرته الفلسطينية
وزير الخارجية ونظيرته الفلسطينية
علي صالح

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. فارسين اغابكيان شاهين وزيرة خارجية فلسطين، وذلك على هامش الدورة ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية يوم الخميس ٤ سبتمبر  ٢٠٢٥.


شهد اللقاء بحث سبل وقف الجرائم والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتناول اللقاء مقترح وقف إطلاق النار المطروح من مصر وقطر، والذي يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الاوسط "ستيف ويتكوف"، وشدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.


تضمن اللقاء أيضاً تناول التطورات في الضفة الغربية، حيث شدد الوزير عبد العاطى على رفض مصر المخططات الاستيطانية غير الشرعية، والممارسات غير القانونية بالضفة مثل مصادرة الأراضي وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، معرباً عن إدانة مصر القاطعة للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي بمنطقة E1 بالضفة الغربية، مشدداً على رفض مصر الكامل للتصريحات الإسرائيلية حول ضم الضفة الغربية.


استعرض الجانبان التنسيق المصري الفلسطيني حول حشد الدعم الدولى للتوسع فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك خلال المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجارى، حيث رحب الوزير عبد العاطي باعتزام عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً لأهمية تكثيف الجهود لدفع حل الدولتين، كما أكد على دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية. 


تطرق اللقاء إلى الخطة العربية–الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، واستعرض الوزير عبد العاطى التصور بالنسبة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة الإعمار المزمع عقده بمصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة فارسين اغابكيان وزيرة خارجية فلسطين جامعة الدول العربية وقف الجرائم والعدوان الإسرائيلي

