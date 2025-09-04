المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن بلاده ستعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية بنسبة 20 % ونزود 4 ألوية بمئات مركبات المشاة خلال 2025، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه و بدون إزالة الأسباب الجذرية للنزاع حول أوكرانيا يستحيل تنفيذ جميع الاتفاقات الأخرى المتعلقة بالتسوية.

واعربت الخارجية الروسية في بيان لها عن آمالها في الحفاظ على الديناميكيات الإيجابية بشأن أوكرانيا والتي ظهرت بعد اجتماع بوتين وترامب.

وشددت الخارجية الروسية موسكو مستعدة للعمل على مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا ، مضيفة " لكنه يجب أن تكون أوكرانيا غير نووية ومحايدة وخارج التكتلات العسكرية.