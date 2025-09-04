قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناصر ماهر ينشر صورة تثير غضب جماهير الزمالك

يمنى عبد الظاهر

أثار ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل، وذلك بسبب أزمة تداوله بعض الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الهزيمة الأخيرة أمام وادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ونشر ناصر ماهر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من مباراة وادي دجلة، وهي الفرصة التي أثارت جدلا واسعا، بعد أن أهدرها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي وادي دجلة في مسابقة الدوري.

وشهدت الساعات الأخيرة، غضبا من جانب جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي، وذلك بسبب أزمة نشر ناصر ماهر صورا من مباراة الزمالك ووادي دجلة، وهو الأمر الذي أثار غضب المسؤولين داخل مجلس إدارة النادي.

وتلقى نادي الزمالك، الهزيمة أمام نادي وادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.



 

