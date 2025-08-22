أحمد الطيب: احذروا طيور الظلام التي تستهدف ناصر ماهر

أشاد الناقد الرياضي أحمد الطيب بقدرات ناصر ماهر، لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه يتمتع بموهبة استثنائية تجمع بين الكرة القديمة والحديثة.

وكتب الطيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ناصر ماهر لاعب. مختلف موهبة استثنائية. فيها كل ملاذ كرة القدم القديمة و الحديثة فردى و جماعى. صناعة اهداف و احراز أهداف يصلح لكل طرق اللعب و لكل خطط اللعب لديه مرونة هجومية متنوعة فهو متعة للناظرين — حافظوا عليه واحذروا. طيور الظلام اللى بتشتغل عليه ؟؟ مش كده ولا إيه ؟؟".



قال الإعلامي خالد الغندور، إن يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عقد جلسة مع ناصر ماهر قبل مباراة المقاولون العرب بالدوري الممتاز وأكد على اقتناعه الكبير بإمكانيات اللاعب.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "قال فيريرا لـ ناصر ماهر، إنه من الصعب أن يشارك اللاعب في مركز صانع اللعب بنادي الزمالك "مركز ١٠" في تشكيل الفريق في ظل تواجد عبد الله السعيد”.

وأضاف: "يانيك أكد أن ناصر قد يشارك في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن، ولكن من الصعب أن يتم الاعتماد على اللاعب في مركز صانع اللعب بسبب شغل عبد الله السعيد لهذا المركز".