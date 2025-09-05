قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلفادور تسجل خامس إصابة بشرية بـ"الدودة الحفار".. وتحذيرات من تحولها إلى وباء وطني
طفل العظم الزجاجي.. يحارب المرض بالشعر والتعليق الرياضي
واشنطن تفرض عقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية لدعم الجنائية الدولية ضد إسرائيل
صور فتاة في أوضاع مخلة وجارها يهددها بالفيديو.. وهذه عقوبة الابتزاز الإلكتروني
معجزات الصلاة على النبي يوم المولد النبوي.. داوم عليها تغير حياتك
سعر أقل دولار اليوم 5-9-2025
سحر وشعوذة وجن.. التحفظ على فيديوهات خالد ابن جلال دجال فيسبوك
تونس تكتسح ليبيريا بثلاثية نظيفة في تصفيات المونديال
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال باكستان
مدفيديف: روسيا ستعوّض أصولها المجمدة في الغرب بالسيطرة على أراضٍ أوكرانية جديدة
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأحد .. بدء تسليم أدوية المرحلة الأولى من مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة» للصحفيين وأسرهم مجانًا

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، عن بدء تسليم أدوية المرحلة الأولى من مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة» للصحفيين وأسرهم مجانًا، وتشمل أدوية السكري من النوع الثاني وأدوية الحد من تجلط الدم، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر 2025.

“مبادرة دعم علاج الأمراض المزمنة ستتواصل عبر مراحل لاحقة”

وأكد محمد الجارحي وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية أن إدارة مشروع العلاج ستتواصل هاتفيًا مع الزملاء الصحفيين لإبلاغ من استوفى الشروط ويحق له صرف الدواء، على أن يتم ذلك وفق آلية تضمن وصول العلاج إلى مستحقيه بحسب الأولويات المعلنة مسبقًا.

وأضاف: "مبادرة دعم علاج الأمراض المزمنة ستتواصل عبر مراحل لاحقة لتشمل مزيدًا من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والخطرة، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للصحفيين وأسرهم".

تأتي هذه المبادرة استنادًا إلى نتائج الاستطلاع الصحي الشامل الذي أجرته لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية مؤخرًا بمشاركة مئات الصحفيين، والذي ساعد في تحديد أولويات صرف الأدوية والأمراض المزمنة التي يعاني منها الأعضاء وأسرهم.

وتتقدم نقابة الصحفيين بخالص الشكر إلى شركة زيتا فارما على دعمها ومشاركتها الفاعلة في هذه المبادرة المجتمعية، وإلى الكاتب الصحفي عبد الحليم الجندي رئيس تحرير موقع سوق الدواء على جهوده في هذه المبادرة.

لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين الصحفيين علاج الأمراض الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

ترشيحاتنا

محمد النني

النني: واثقون في المنتخب.. إن شاء الله تفرحوا كل المصريين

عريس وعروسة

عريس يتفاجأ بمحمد صلاح خلال حفل زفافه.. والعروس: كأس عالم إيه؟ إحنا بنحبك

إيهاب أمين

الأهلي يعلن تجديد عقد إيهاب أمين حتى 2028

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد