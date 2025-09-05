الأحد .. بدء تسليم أدوية المرحلة الأولى من مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة» للصحفيين وأسرهم مجانًا

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، عن بدء تسليم أدوية المرحلة الأولى من مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة» للصحفيين وأسرهم مجانًا، وتشمل أدوية السكري من النوع الثاني وأدوية الحد من تجلط الدم، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر 2025.

“مبادرة دعم علاج الأمراض المزمنة ستتواصل عبر مراحل لاحقة”

وأكد محمد الجارحي وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية أن إدارة مشروع العلاج ستتواصل هاتفيًا مع الزملاء الصحفيين لإبلاغ من استوفى الشروط ويحق له صرف الدواء، على أن يتم ذلك وفق آلية تضمن وصول العلاج إلى مستحقيه بحسب الأولويات المعلنة مسبقًا.

وأضاف: "مبادرة دعم علاج الأمراض المزمنة ستتواصل عبر مراحل لاحقة لتشمل مزيدًا من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والخطرة، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للصحفيين وأسرهم".

تأتي هذه المبادرة استنادًا إلى نتائج الاستطلاع الصحي الشامل الذي أجرته لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية مؤخرًا بمشاركة مئات الصحفيين، والذي ساعد في تحديد أولويات صرف الأدوية والأمراض المزمنة التي يعاني منها الأعضاء وأسرهم.

وتتقدم نقابة الصحفيين بخالص الشكر إلى شركة زيتا فارما على دعمها ومشاركتها الفاعلة في هذه المبادرة المجتمعية، وإلى الكاتب الصحفي عبد الحليم الجندي رئيس تحرير موقع سوق الدواء على جهوده في هذه المبادرة.