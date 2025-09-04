تأخر رحلة إيركايرو القادمة من تركيا.. واستياء بين الركاب

حالة من الاستياء سادت ركاب طائرة إيركايرو القادمة من مطار صبيحة الدولي بتركيا، وذلك بسبب تأخر الطائرة عن موعدها لعدة ساعات.

بحسب ركاب الطائرة، حيث تواصلوا مع “صدى البلد”، من مطار صبيحة، فإن رحلة إيركايرو رقم 304، كان مقرر إقلاعها من المطار بتركيا في تمام الثانية ونصف ظهرًا إلا أن الطائرة لم تصل حتى الآن لنقل الركاب.

أعرب الركاب عن استيائهم الشديد من تأخر الطائرة دون معرفة السبب، حيث تجاوز انتظارهم داخل المطار لمدة 10 ساعات، الذي تجاوز 10 ساعات.

وينتظر ركاب الرحلة رقم 304 التابعة لأيركايرو، وصول الطائرة إلى مطار صبيحة في تمام الحادية عشر، حسبما أخبرتهم إدارة الشركة.

تواصلت “صدى البلد”، مع مصادر بشركة إيركايرو، للوقوف على كواليس أزمة تأخر الرحلة على الركاب القادمين إلى القاهرة من مطار صبيحة الدولي، حيث أكدت أن تأخر رحلة مطار صبيحة، هو أمر طارئ نتيجة عطل فني أصاب الطائرة الأساسية المجهزة للرحلة، ولم يكن هناك في هذا التوقيت طائرة بديلة لنقل الركاب في الحال.

أكدت المصادر، أن الشركة حرصت على توفير طائرة بديلة وهي في طريقها الآن إلى اسطنبول، وعلى وشك الوصول إلى مطار صبيحة لنقل الركاب بسلام.

أشارت المصادر، أنه تم التعامل مع الركاب في مطار صبيحة، وإخبارهم أن الأمر خارج عن إرادة الشركة، وتم توزيع مشروبات ووجبات على جميع ركاب الطائرة خلال تواجدهم لعدة ساعات داخل المطار.