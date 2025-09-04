حاتم باشات يعلن الترشح لرئاسة نادي هليوبوليس في الانتخابات المقبلة

أعلن اللواء حاتم باشات، نائب رئيس نادي هليوبوليس الأسبق، عزمه الترشح على منصب رئيس النادي في الانتخابات المقرر عقدها خلال الأشهر المقبلة، عقب الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنادي وفقًا لقانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أنه سيخوض الانتخابات بقائمة تضم أصحاب الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات لتحقيق تطلعات أعضاء النادي

وقال باشات في بيان له إن إعلانه الترشح جاء بعد فترة من التريث والاستماع إلى آراء الأعضاء والزملاء والحكماء داخل النادي، مؤكدًا أن قراره ينبع من إيمانه العميق بقيمة هليوبوليس وأهمية العمل المشترك من أجل مستقبله.

وأضاف أنه يضع خبرته وحبه للنادي في خدمة أعضائه، مشددًا على أن مستقبل هليوبوليس مسؤولية جماعية، وأنه يعتبر الترشح تكليفًا وتشريفًا لخدمة الأعضاء مؤكدا التزامه بالعمل من أجل تحقيق تطلعات أعضاء هليوبوليس.