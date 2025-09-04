كسور وكدمات.. ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات ونزيف في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقي بحري بوابة أسيوط تجاه محافظة المنيا وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي



كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل "2 كابينة" بحري بوابة أسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي .



أسفر الحادث عن إصابة كلا من " هاجر محمد سيد" 23 عاما، كدمات متفرقه بالجسم ، و “ سيد أحمد سيد” 20 عاما،اشتباه نزيف بالمخ، و “ عماد عبدالحليم عبدالنعيم” 30 عاما، جرح بالراس 5 سم ، و " كوثر عماد عبدالحليم "،كدمات متفرقه بالجسم، و “ مصطفي ناصر سيد” 27 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و “ هويدا محمد سيد” 22 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و " سيليا مصطفي ناصر " 3 أعوام، كدمات متفرقه بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.