تحتاج للياقة .. كابتن منتخب مصر لكرة الشارع يكشف تفاصيل اللعبة

أكد مصطفى شيكا، كابتن منتخب مصر لكرة الشارع على أن "اللعبة تحتاج لياقة كبيرة وتحضير بدني قوي، وقد اشتهرت عالميًا بلقب شيكا زجزاج الذي أطلقته عليّ بعض الصحف الأجنبية تشبيهًا بنجم الزمالك السابق شيكابالا".

وقال مصطفى شيكا، كابتن منتخب مصر لكرة الشارع، إن قوانين اللعبة تنص على تغيير اللاعبين كل عام من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة عناصر جديدة، مشيرًا إلى أن كثيرين يخلطون بين قوانين كرة الشارع وغيرها من الألعاب.

وأضاف شيكا، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المنتخب لم يكن على دراية كاملة بتفاصيل قوانين اللعبة قبل المشاركة في البطولة، إلا أن الفريق تمكن من خوض منافسات قوية أمام 50 دولة من أقوى المنتخبات العالمية.

وأوضح مصطفى شيكا، أن المباراة الواحدة تستغرق 14 دقيقة على شوطين، وتتطلب مجهودًا بدنيًا وذهنيًا عاليًا نظرًا لصغر مساحة الملعب، لافتًا إلى أن اللعبة قائمة على الاحترام وروح المنافسة العادلة.