إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا
إيران: لن نخضع لمطالب الغرب غير القانونية وحقوقنا النووية غير قابلة للتصرف
السكة الحديد تنظم لقاء توعية لتعزيز السلامة المهنية وترسيخ الانضباط المؤسسي للعاملين
سورة الكهف.. اعرف فضل قراءتها يوم الجمعة
مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة
بعد قرار لجنة السويداء.. الهجري: نشكر أمريكا وترامب وإسرائيل ونتنياهو
لجنة تحقيق السويداء: محاكمات علنية للموقوفين والدولة السورية جادة في المحاسبة
تحتاج للياقة .. كابتن منتخب مصر لكرة الشارع يكشف تفاصيل اللعبة

أكد مصطفى شيكا، كابتن منتخب مصر لكرة الشارع على أن "اللعبة تحتاج لياقة كبيرة وتحضير بدني قوي، وقد اشتهرت عالميًا بلقب شيكا زجزاج الذي أطلقته عليّ بعض الصحف الأجنبية تشبيهًا بنجم الزمالك السابق شيكابالا".

وقال مصطفى شيكا، كابتن منتخب مصر لكرة الشارع، إن قوانين اللعبة تنص على تغيير اللاعبين كل عام من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة عناصر جديدة، مشيرًا إلى أن كثيرين يخلطون بين قوانين كرة الشارع وغيرها من الألعاب.

وأضاف شيكا، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المنتخب لم يكن على دراية كاملة بتفاصيل قوانين اللعبة قبل المشاركة في البطولة، إلا أن الفريق تمكن من خوض منافسات قوية أمام 50 دولة من أقوى المنتخبات العالمية.

وأوضح مصطفى شيكا، أن المباراة الواحدة تستغرق 14 دقيقة على شوطين، وتتطلب مجهودًا بدنيًا وذهنيًا عاليًا نظرًا لصغر مساحة الملعب، لافتًا إلى أن اللعبة قائمة على الاحترام وروح المنافسة العادلة.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

