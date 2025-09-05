زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال باكستان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الباكستانية أن زلزالًا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب المناطق الشمالية من البلاد، الخميس.

ولم تُسجّل حتى الآن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة، وفق ما أفادت الدوائر الرسمية المحلية

وقالت هيئة الأرصاد الباكستانية إن مركز الزلزال كان في جبال "هندوكوش" بأفغانستان، على عمق قرابة 111 كيلومترًا، ما ساهم في اتساع نطاق الشعور بالهزة عبر المناطق المجاورة

ووصلت آثار الهزة إلى مدن عدة بينها إسلام آباد، روالبندي، بيشاور، مانسيرا، هنغو، سوات، كوهات، ملَكند، بنير، دارُولكبير، حتى بعض أجزاء البنجاب

وفي أعقاب الزلزال، هرع السكان إلى الخارج بحثًا عن الأمان في الأماكن المفتوحة، مع انتشار لحظي لحالة من الذعر بين الأحياء السكنية



جهّزت فرق الإنقاذ وخدمة Rescue-1122 في خيبر بختونخوا أجهزتها للدخول في حالة تأهب قصوى، فيما بدأت السلطات الإقليمية في كل من كيبير بختونخوا والبنجاب بجمع التقارير الأولية والتواصل مع هيئة إدارة الكوارث الوطنية NDMA لتنسيق الرد الفوري، وفقا لـ موقع اكسبريس تريبيون

يُذكر أن باكستان، الواقعة على حدود التقاء الصفائح الهندية والأوراسية، تعد إحدى أكثر المناطق عرضة للهزات الزلزالية، خصوصًا في المناطق الجبلية مثل "هندوكوش" التي تشهد نشاطًا تكتونيًا مستمرًا.

وفي ذكرى الزلازل المأساوية مثل زلزال كشمير 2005 الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، تستمر السلطات في تعزيز جاهزية آليات الاستجابة للكوارث لتقليل المخاطر المستقبلية