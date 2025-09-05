أسقف إيبارشية المنيا الجديدة يكرم أوائل الثانوية

كرَّم نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية المنيا الجديدة، أوائل الصف الثالث الثانوي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل (المطرانية).

وألقى نيافته كلمة روحية ركّز فيها على ثلاث نقاط أساسية: القوة – كلمة الله – غلبة العالم، كما هنأ الطلاب وسلمهم دروع التميز والهدايا، مثنياً على تعب الآباء والأمهات خلال سنوات الدراسة.

جدير بالذكر أن نيافته يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب وتشجيعهم، مؤكداً ثقته فيهم ودورهم الفعّال في مستقبل الكنيسة والمجتمع.

وفي سياق آخر ، نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، المهرجان الدراسي للشباب والذي حمل شعار "كُن كالشجرة - اثْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ (٢تي ٣: ١٤)"، في كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية.

شمل المهرجان امتحانات متمثلة في محطات دراسية، وبكل منها لعبة تخدم المنهج.

وفي ختام الحفل وزّع نيافة الأنبا دانيال الهدايا على المشاركين والبالغ عددهم ٢٥٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية، وعلى الخدام والخادمات.