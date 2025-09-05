كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا التي ستقام مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

وأوضح إيهاب الكومي، عبر برنامج "الماتش" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، إن تشكيل الفراعنة للقاء الغد سيضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي:

الدفاع : محمد حمدي، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي

الوسط : حمدي فتحي، زيزو ، تريزيجيه

الهجوم : مصطفى محمد، محمد صلاح، عمر مرموش

وحذر إيهاب الكومي، من مواجهة إثيوبيا، مؤكدا بأن المباراة في غاية الأهمية، ويجب على المنتخب المصري، استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

