كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا التي ستقام مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .
وأوضح إيهاب الكومي، عبر برنامج "الماتش" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، إن تشكيل الفراعنة للقاء الغد سيضم كلا من:
حراسة المرمى : محمد الشناوي:
الدفاع : محمد حمدي، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي
الوسط : حمدي فتحي، زيزو ، تريزيجيه
الهجوم : مصطفى محمد، محمد صلاح، عمر مرموش
وحذر إيهاب الكومي، من مواجهة إثيوبيا، مؤكدا بأن المباراة في غاية الأهمية، ويجب على المنتخب المصري، استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا
كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا التي ستقام مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .