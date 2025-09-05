التعليم عن بعد بجامعة عين شمس يحصد جائزة الريادة في رقمنة التعليم

فاز فريق عمل المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ومقره مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم بجامعة عين شمس بجائزة الريادة في رقمنة التعليم العالي UNESCO-ICHEI digitalization pioneer case award 2025 ، المقدمة من المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو UNESCO-ICHEI ، وذلك عن مشروع "تعزيز التميز في التحول الرقمي في التعليم" في فئة دور المراكز الوطنية IIOE في محور تمكين التعليم والتعلم الرقمي.

وقد استلمت الجائزة ا.د مني عبد العال الزاهري مدير مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم ومدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ورئيس فريق عمل المشروع.

وتكون فريق العمل من كل من د. داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني ونائب مدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد، ا.د هاني يوسف وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ورئيس قسم التدريب بالوحدة المركزية للتعلم الالكتروني، وا.د دعاء انس مدير وحدة التعلم الالكتروني بكلية الهندسة وعضو الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني.

يذكر أن جائزة الريادة في رقمنة التعليم العالي UNESCO-ICHEI digitalization pioneer case award 2025 تهدف إلى دعم المشاريع الابتكارية ذات الأثر في مجال التحول الرقمي في التعليم العالي ، وقد تقدم للجائزة 95 مشروع من 29 دولة، بما في ذلك 48 مؤسسة للتعليم العالي و13 شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم.