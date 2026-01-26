حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان

يواصل مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فى إجراء دراسات حصر وتصنيف الاراضى بمشروع سنابل سونو بغرب كوم أمبو – محافظة أسوان، تنفيذا لتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نظرا لما يمثله المشروع من أهمية استراتيجية في دعم خطط الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك في إطار جهود الدولة بمشروعات التوسع الزراعى الافقي.

وتفقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، يرافقه الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية أعمال الحصر والتصنيف التفصيلي للأراضى المستهدفة بالمرحلة الحالية بمشروع سنابل سونو وذلك على مساحة تُقدَّر بنحو 78 ألف فدان.

وأوضح رئيس المركز أنه طبقا لتكليفات السيد وزير الزراعة يتولى مركز بحوث الصحراء إجراء سلسلة من الدراسات لإستكشاف وتقييم موارد التربة بالمناطق الصحراوية بمشروعات التنمية الجارية تحت إشراف جهاز مستقبل مصر، ومنها مشروع سنابل سونو بسهل الجلابة بمحافظة اسوان والذى يُعد أحد مشروعات الواعدة والتى تهدف إلى التنمية الزراعية بالظهير الصحراوى لمحافظة اسوان بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة .

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مركز بحوث الصحراء وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تقييم صلاحية الأراضى للزراعة بمناطق التنمية تحت ولاية الجهاز بما يضمن نجاح الإستثمار الزراعى وإستدامته ، وتقديم التوصيات الفنية السليمة والمتعلقة بالإستصلاح وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة والتي تتلاءم مع طبيعة التربة والمناخ ومياه الري المتاحة، إلى جانب اقتراح نظم الإدارة المزرعية الملائمة، مشيرًا إلى تكليف فريقا بحثيا متخصصا من بحاث مركز بحوث الصحراء لاستكشاف موارد التربة بالمناطق الواعدة للتنمية في المنطقة.

كما استمع رئيس المركز، إلى شرح تفصيلي قدمه الدكتور طاهر مصطفى أستاذ الأراضي ورئيس الفريق البحثى وقسم البيدولوجي بالمركز موضحا أن الفريق يقوم بدراسة الأراضى ميدانيًا وفق نظام تصنيفي تفصيلي، مع جمع عينات التربة الممثلة للنوعيات السائدة ونقلها إلى معامل مركز بحوث الصحراء بالقاهرة لتحليل خصائصها الفيزيائية والكيميائية والخصوبية، تمهيدًا لتحديد وتصنيف قدرة الأراضي الإنتاجية ومدى صلاحيتها لمختلف الأنشطة الزراعية.