قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان

سنابل سونو
سنابل سونو
شيماء مجدي

يواصل مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  فى إجراء دراسات حصر وتصنيف الاراضى بمشروع سنابل سونو بغرب كوم أمبو – محافظة أسوان، تنفيذا لتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نظرا لما يمثله المشروع من أهمية استراتيجية في دعم خطط الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك في إطار جهود الدولة بمشروعات التوسع الزراعى الافقي.

وتفقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، يرافقه الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية أعمال الحصر والتصنيف التفصيلي للأراضى المستهدفة بالمرحلة الحالية بمشروع سنابل سونو وذلك على مساحة تُقدَّر بنحو 78 ألف فدان.

وأوضح رئيس المركز أنه طبقا لتكليفات السيد وزير الزراعة يتولى مركز بحوث الصحراء إجراء سلسلة من الدراسات لإستكشاف وتقييم موارد التربة بالمناطق الصحراوية بمشروعات التنمية الجارية تحت إشراف جهاز مستقبل مصر، ومنها مشروع سنابل سونو بسهل الجلابة بمحافظة اسوان والذى يُعد أحد مشروعات الواعدة والتى تهدف إلى التنمية الزراعية بالظهير الصحراوى لمحافظة اسوان بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة .

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مركز بحوث الصحراء وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تقييم صلاحية الأراضى للزراعة بمناطق التنمية تحت ولاية الجهاز بما يضمن نجاح الإستثمار الزراعى وإستدامته ، وتقديم التوصيات الفنية السليمة والمتعلقة بالإستصلاح وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة والتي تتلاءم مع طبيعة التربة والمناخ ومياه الري المتاحة، إلى جانب اقتراح نظم الإدارة المزرعية الملائمة، مشيرًا إلى تكليف فريقا بحثيا متخصصا من بحاث مركز بحوث الصحراء لاستكشاف موارد التربة بالمناطق الواعدة للتنمية في المنطقة.

كما استمع رئيس المركز، إلى شرح تفصيلي قدمه الدكتور طاهر مصطفى أستاذ الأراضي ورئيس الفريق البحثى وقسم البيدولوجي بالمركز موضحا أن الفريق يقوم بدراسة الأراضى ميدانيًا وفق نظام تصنيفي تفصيلي، مع جمع عينات التربة الممثلة للنوعيات السائدة ونقلها إلى معامل مركز بحوث الصحراء بالقاهرة لتحليل خصائصها الفيزيائية والكيميائية والخصوبية، تمهيدًا لتحديد وتصنيف قدرة الأراضي الإنتاجية ومدى صلاحيتها لمختلف الأنشطة الزراعية.

الزراعة مشروع سنابل سونو أسوان سنابل سونو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

هيونداي سانتافي موديل 2027

النيران تلتهم سانتافي 2027 "فيس ليفت" أثناء اختبارها.. شاهد

منصات التواصل الأجتماعي

لسبب غير متوقع | منصات تيك توك وميتا ويوتيوب تنتظر المحاكمة .. ما القصة ؟

فورثينج تي 5 و شيفروليه كابتيفا اي في 2026

مقارنة بين فورثينج تي 5 وشيفروليه كابتيفا آي في 2026

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد