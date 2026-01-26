انتعاش سياحي ملحوظ في الغردقة.. 23 ألف سائح يصلون عبر 228 رحلة خلال يومين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
شهد قطاع السياحة في مدن البحر الأحمر، وعلى رأسها مدينة الغردقة، نشاطًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، مع ارتفاع حركة الوصول السياحي وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، في مؤشر واضح على تعافي وانتعاش القطاع السياحي.

واستقبل مطار الغردقة الدولي نحو 23 ألف سائح، قدموا على متن 228 رحلة طيران دولية، قادمة من عدد من المطارات الأوروبية المختلفة، وذلك وفقًا لجداول التشغيل الرسمية المعتمدة.

ويعكس هذا التدفق الكبير في أعداد السائحين الإقبال المتزايد على المقصد السياحي للبحر الأحمر، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تشهد الفنادق والمنتجعات السياحية نسب إشغال مرتفعة بمختلف فئاتها.

وفي هذا السياق، قال الخبير السياحي عصام علي إن الأسواق الأوروبية تصدرت قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى الغردقة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السياح القادمين من ألمانيا وروسيا وإيطاليا وبولندا والتشيك سجلوا النسبة الأكبر من إجمالي الحركة الوافدة.

وأضاف أن الغردقة أصبحت خلال الآونة الأخيرة الوجهة السياحية الأكثر جذبًا داخل مصر، متفوقة على العديد من المدن الساحلية المنافسة، في ظل ما تتمتع به من طقس معتدل، وبنية تحتية سياحية متطورة، وتنوع في الأنشطة البحرية والترفيهية، وهو ما يدفع السائحين الأوروبيين لاختيارها كملاذ دافئ للهروب من برودة الطقس في بلادهم.

وأكد الخبير السياحي أن المؤشرات الحالية تبشر بموسم سياحي قوي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار حركة الطيران المنتظمة وتزايد الطلب على المقصد المصري في الأسواق الخارجية.

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

مخلفات الرعاية الصحية

البيئة تطلق مشروع إعداد برامج تدريبية متخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بمصر

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: اليوم العالمي للطاقة النظيفة دعم للبحث العلمي وتعزيز للابتكار المستدام

أمراض الجهاز التنفسي المعدية

تعليمات هامة من القومي للبحوث لحماية الجهاز التنفسي من الأمراض

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

