انتعاش سياحي ملحوظ في الغردقة.. 23 ألف سائح يصلون عبر 228 رحلة خلال يومين

شهد قطاع السياحة في مدن البحر الأحمر، وعلى رأسها مدينة الغردقة، نشاطًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، مع ارتفاع حركة الوصول السياحي وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، في مؤشر واضح على تعافي وانتعاش القطاع السياحي.

واستقبل مطار الغردقة الدولي نحو 23 ألف سائح، قدموا على متن 228 رحلة طيران دولية، قادمة من عدد من المطارات الأوروبية المختلفة، وذلك وفقًا لجداول التشغيل الرسمية المعتمدة.

ويعكس هذا التدفق الكبير في أعداد السائحين الإقبال المتزايد على المقصد السياحي للبحر الأحمر، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تشهد الفنادق والمنتجعات السياحية نسب إشغال مرتفعة بمختلف فئاتها.

وفي هذا السياق، قال الخبير السياحي عصام علي إن الأسواق الأوروبية تصدرت قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى الغردقة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السياح القادمين من ألمانيا وروسيا وإيطاليا وبولندا والتشيك سجلوا النسبة الأكبر من إجمالي الحركة الوافدة.

وأضاف أن الغردقة أصبحت خلال الآونة الأخيرة الوجهة السياحية الأكثر جذبًا داخل مصر، متفوقة على العديد من المدن الساحلية المنافسة، في ظل ما تتمتع به من طقس معتدل، وبنية تحتية سياحية متطورة، وتنوع في الأنشطة البحرية والترفيهية، وهو ما يدفع السائحين الأوروبيين لاختيارها كملاذ دافئ للهروب من برودة الطقس في بلادهم.

وأكد الخبير السياحي أن المؤشرات الحالية تبشر بموسم سياحي قوي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار حركة الطيران المنتظمة وتزايد الطلب على المقصد المصري في الأسواق الخارجية.