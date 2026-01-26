قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة إماراتية: نحتفي في مصر بتميز حكومي يصنع الإنسان ويستثمر في المستقبل
تحت الـ 47.. الدولار يستمر فى التراجع فى منتصف تعاملات اليوم
حادث مفاجئ يخطف أبًا قبل العودة من الغربة| شهود عيان: كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر
البنك المركزي يعلن نتائج بيع سندات بقيمة 47 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حادث مفاجئ يخطف أبًا قبل العودة من الغربة| شهود عيان: كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر

حادث مفاجئ يخطف أبا قبل العودة من الغربة| شهود عيان: كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر
حادث مفاجئ يخطف أبا قبل العودة من الغربة| شهود عيان: كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر
ياسمين القصاص

 خطوة واحدة على طريق العودة قد تفصل بين لقاء طال انتظاره ووداع أبدي لا يحتمل، هكذا كانت حكاية عوض، الذي خرج بحثا عن لقمة العيش، وعاد في صمت محمولا على الأكتاف.

وفي صباح هادئ على طريق المنيا، كانت الشمس تبسط خيوطها الأولى على الأسفلت، بينما كان عوض فرحان، ابن قرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، يقترب من لحظة انتظرها طويلا، أكثر من عام ونصف قضاها في الغربة، بعيدا عن أسرته، عن طفلته التي لم تكمل عامها الثالث، وعن مولودته الجديدة التي لم يكتب له أن يراها يوما.

عاد عوض محملا بالشوق والفرح، يحمل في قلبه أحلام اللقاء، وفي حقيبته هدايا صغيرة اختارها بعناية؛ ملابس وألعاب لأطفاله، ورسائل حب صامتة كان ينتظر أن يبوح بها بين جدران بيته، وكان يتخيل لحظة فتح الباب، حين يعانق طفلته الصغيرة، ويضم إلى صدره رضيعة لم تمنحه الحياة فرصة رؤيتها، بعدما ولدت وهو على بعد آلاف الكيلومترات.

غير أن القدر كان أسرع من الأحلام، ففي لحظة عابرة انقلب الحنين إلى مأساة، حين وقع حادث سير مفاجئ أنهى الرحلة قبل أن تكتمل، وأسدل الستار على قصة أب لم يمهل ليعيش فرحة العودة، ولا ليحظى بالعناق المنتظر.

وفي هذا قال شهود عيان، من أهل منطقته بمحافظة أسيوط، إن توفي في حادث على طريق المنيا قبل أن يتمكن من الوصول إلى بيته سالما، وكان صاحب قلب طيب وأخلاق رفيعة، رجلا محترما يشهد له الجميع بحسن المعاملة، لا يؤذي أحدا ولا يحمل في قلبه إلا الخير.

وأضاف شهود عيان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كان عوض يتمني لحظه عودته إلى بلده، ودائما طكان يتمني أن يعوض أودلاه لحظات الغربة الذي قضاها بعيدا عنهم، ولكنه لم يتبقي وقت.

 وصل الخبر إلى القرية كالصاعقة، لم يصدق أحد أن عوض الذي كانوا ينتظرونه بالأحضان، عاد إليهم محمولا على الأكتاف، لم يكن في الحسبان أن يتحول الاستقبال إلى جنازة، وأن تصبح الألعاب التي حملها لأطفاله شاهدا صامتا على فرح لم يكتمل.

ورحل عوض قبل أن يطرق باب بيته، لكن قصته ستظل حاضرة في ذاكرة كل من عرفه، شاهدا على قسوة الغربة، وغدر الطريق، وحلم العودة الذي لم يكتمل، ليبقى اسمه حكاية تروى، ووجعا لا ينسى.

حادث حادث سير المنيا محافظة المنيا أسيوط محافظة أسيوط حوادث الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

بداية شهر رمضان 2026

بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام

ترشيحاتنا

شادي حسين

وفاة والد شادي حسين مهاجم الأهلي السابق

حسام عبدالمجيد

الزمالك يرفض عرضا أوروبيا لـ حسام عبدالمجيد.. اعرف السبب

جراديشار

هاني رمزي: جراديشار مهاجم كويس ولكنه مش شرس زي وسام أبو علي

بالصور

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد