البحوث الجنائية تكشف تفاصيل تحول مصر من الدول الأعلى في معدلات الجريمة للأكثر أمانا

أكد الدكتور سامح المحمدي رئيس شعبة الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن مصر تتحول من أعلى الدول بمعدلات الجريمة للأكثر أمانا خلال 10 سنوات.

وأضاف الدكتور سامح المحمدي رئيس شعبة الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، أن مصر تقدمت 93 مركزًا فى مؤشر الجريمة العنيفة، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتصل إلى المركز 29 عام 2025، مقابل المركز الـ 122 عام 2014، علمًا بأن تقدم الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.

وتابع الدكتور سامح المحمدي رئيس شعبة الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن مصر فى مؤشر جرائم القتل -لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن المعهد نفسه، تقدمت 14 مركزًا فى المؤشر، لتصل إلى المركز 50 عام 2025، مقارنة بالمركز 64 عام 2014، بما يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.

وأضاف الدكتور سامح المحمدي أن ذلك ساهم فى تقدم ترتيب مصر 111 مركزًا فى مؤشر تصورات الجريمة فى المجتمع، الذى يقيس مدى شعور الناس بالأمان عند السير ليلًا بمفردهم، لتصل إلى المركز 32 عام 2025، مقابل المركز 143 عام 2014، علمًا بأن تقدم الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.

