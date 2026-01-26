قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة إماراتية: نحتفي في مصر بتميز حكومي يصنع الإنسان ويستثمر في المستقبل

وزيرة اماراتية
وزيرة اماراتية
محمود مطاوع

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي، في دورتها الرابعة، والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات الإعلامية، ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من المسئولين الاماراتيين.

        وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ،  عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الامارات العربية المتحدة.

        وتأتي جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تطمح إلى تحقيق التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، بالاستناد إلى التجربة الإماراتية المتميزة في هذا الشأن.

           وحضر الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات الاحتفالية، التي بدأت بكلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي عبرت خلالها عن أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" ـ التي تم إطلاقها عام 2018 ـ تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشجع التنافس الإيجابي الفعال والبناء بين المؤسسات الحكومية والأفراد بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز تنافسية الدولة المصرية.

        كما ألقت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الامارات العربية المتحدة كلمة خلال فعاليات الحفل، أعربت خلالها عن سعادتها اليوم لتواجدها في محطة جديدة للشراكة الإيجابية بين دولة الامارات العربية المتحدة ومصر، لافتة إلى أن هذه الشراكة تحظى برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ومتابعة كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

     وقالت الوزيرة الاماراتية: اليوم نلتقي في أرض الحضارة وموطن الريادة، مصر؛ لنحتفي معا بالتميز الحكومي، وهو تميز لا يقاس بعدد الجوائز بل بالأثر، تميز يؤمن بأولوية صناعة الإنسان والاستثمار في مستقبله.
    وعبرت  عهود الرومي عن تقديرها العميق لتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لهذا الحفل، وتكريمه للفائزين في الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدة أن هذا الحضور يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة المصرية لمسيرة التميز والتحديث الحكومي، كما تقدمت بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفريق عملها المتميز، على دعمها المستمر لمختلف محاور الشراكة في استراتيجية التحديث الحكومي بين البلدين.

وخلال الفعاليات، كرم رئيس مجلس الوزراء عددا من الفائزين بجوائز التميز الحكومي من مختلف الجهات الحكومية وعدد كبير من فئات الجائزة.
       وعقب توزيع الجوائز، توجّه رئيس الوزراء بخالص التهنئة للفائزين لحصولهم على جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدًا أن التميّز ليس مجرد جائزة تُمنح بشكل دوريّ، ولكنها ثقافة عمل يجب أن تظل صفة أصيلة في الممارسات اليومية بجميع المؤسسات.

      تجدر الإشارة إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تستهدف عددا من الجهات المستفيدة هي الوزارات، والمحافظات، والجامعات الحكومية وعدد من الهيئات، وتضم الجائزة 19 فئة تنقسم إلى جوائز للتميز المؤسسي لتضم: جائزة المؤسسة المتميزة (فئة الكليات الحكومية)، والوحدات المحلية فئة (مركز ومدينة - حي - قرية)، وجائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى جائزة المبادرة الحكومية الابتكارية، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية لتشمل فئات (مكاتب البريد، التموين، الشهر العقاري والتوثيق، التأهيل الاجتماعي، الصحة، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ومراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب)، علاوة على جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وجوائز أخرى للتميز الفردي وتضم جوائز القيادات المتميزة لتضم فئة ( القيادة العليا- مدير عام – مدير إدارة)، وجائزة أفضل فريق عمل، وجائزة أفضل موظف حكومي.

          كما تم استحداث فئة مراكز خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي يتم تنفيذها من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن تطبيق جوائز التميز الداخلي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع الحكومي، إلى جانب استحداث  فئة "مراكز خدمة العملاء لشركات مياه الشرب والصرف الصحي" ضمن فئات جائزة التميز في تقديم الخدمات الحكومية، علاوة على استحداث منهجية علمية لتأهيل وتطوير مقيمي جائزة مصر للتميز الحكومي والبالغ عددهم 300 مقيم باستخدام الأدوات التقييمية المعتمدة دوليا في تقييم فرق التقييم وذلك من خلال الاستعانة ببيت خبرة في نفس ذات المجال.

         وتضم الدورة الرابعة من الجائزة استحداث فئة  "المديريات الصحية" والبالغ عددها 27 مديرية على مستوى الجمهورية لإدراجها ضمن فئات جائزة التميز في تقديم الخدمات الحكومية لدعم وتشجيع العاملين بالمنشأت التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية لتكون نموذجا وقدوة يحتذى بها للمنافسة بين الجهات المختلفة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جائزة مصر للتميز الحكومي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

امام عاشور

شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور برفقة طفلته

الزمالك

عودة القوة الضاربة .. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك أمام بتروجيت بالدوري

الزمالك

فرص الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية الأفريقية

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد