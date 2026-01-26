مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف، وأن بناء الإنسان يحظى باهتمام بالغ في استراتيجية الدولة المصرية.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال المشاركة في جائزة التميز الحكومي، أن احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي" تأتي تجسيدا لعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات، وأن جائزة مصر للتميز الحكومي تعد حافزا لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات وكان منها تمكين المرأة، وما يحدث في قطاع الاتصالات والتأمين الصحي، وأن هناك مبادرات مشروعات متكامل تجمع بين الصحة والتعليم، بجانب المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تتم فيها تطوير القرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.