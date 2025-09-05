قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نضال الشافعي: لم أتجاوز صدمة رحيل زوجتي

نضال الشافعي
نضال الشافعي
منار نور

أعرب الفنان نضال الشافعي عن حزنه العميق لرحيل زوجته الفنانة هند علي، التي توفيت قبل أربعة أشهر، مؤكداً أنه لم يتمكن حتى الآن من تجاوز صدمة الفقد.


وقال الشافعي، خلال لقائه ببرنامج «ورقة بيضا» على قناة «النهار»، إن زوجته لم تكن مجرد شريكة حياة، بل كانت صديقة ورفيقة عمر منذ أن تعرّف عليها في الصف الثاني الإعدادي، حيث جمعتهما قصة حب كبيرة.


وأضاف أن وفاتها المفاجئة كانت بمثابة صدمة كبيرة له، مشيراً إلى أنها كانت الداعم الأكبر له في حياته الفنية والشخصية، وأنه ما كان ليصل إلى ما وصل إليه لولا مساندتها وتضحياتها.


وتابع الشافعي قائلاً: «لم أملك رفاهية الانكسار، لذلك بعد عشرة أيام فقط من رحيلها حرصت على أن تعود أولادي إلى المدرسة وأن تستمر الحياة بشكل طبيعي».
واختتم حديثه قائلاً: «ما زلت أشعر بوجودها وأتحدث إليها وكأنها معي.. رحيلها وجع كبير، وأسأل الله أن يرحمها ويصبرنا على فراقها».

