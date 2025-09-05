قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار جنوب سيناء| مبارك يفتتح معرض أهلا مدارس بشرم الشيخ.. والتين الطبيعي في بلد "التين والزيتون"

افتتاح معرض اهلا مدارس بشرم الشيخ
افتتاح معرض اهلا مدارس بشرم الشيخ
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث والفعاليات اهمها افتتاح الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لمعرض " أهلا مدارس"  بشرم الشيخ والذي يشمل أسعار مخفضة لجميع السلع والأدوات والزي المدرسي.

كما شهدت مدينة طور سيناء موسم قطف ثمار التين الطبيعي بمزارع الجبيل ووادي الطور والذي يتميز بمذاق فريد. 

واليكم تفاصيل الاخبار. 

 افتتح محافظ جنوب سيناء،  الدكتور خالد مبارك،  معرض "" للصناعات اليدوية والتراث السيناوي، بالسوق التجارى  القديم بمدينة شرم الشيخ.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح النائب مجدي بيومي  أمين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، وعدد من قيادات الحزب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك بحضور عدد من العارضين والحرفيين المشاركين في المعرض، والذي يضم أكثر من 25 عارضًا للمشغولات اليدوية والفنون التراثية التي تعكس الهوية السيناوية الأصيلة.

وحرص المحافظ خلال جولته داخل المعرض على الاطمئنان على جودة المعروضات وأسعار المنتجات، 

مؤكدًا أهمية توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لدعم الأسر المنتجة وتشجيع الصناعات التراثية المحلية.

و أعرب مبارك عن سعادته بافتتاح المعرض الذي يعكس روح الإبداع لدى أبناء جنوب سيناء، 

مشيدًا بجهود العارضين والحرفيين في الحفاظ على التراث السيناوي وإبرازه بصورة متميزة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على دعم مثل هذه المبادرات التي توفر فرص عمل، وتساهم في تسويق المنتجات المحلية داخليًا وخارجيًا، وتبرز الهوية الثقافية والحضارية لسيناء.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود المحافظة لتسليط الضوء على المواهب المحلية وتعزيز فرص تسويق منتجاتهم، بما يواكب رؤية الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الحرف التراثية.

تشتهر مدينة طور سيناء بزراعة التين الطبيعي والذي يعتبر من أفضل أنواع التين علي مستوي مصر وذلك بسبب خصوبة التربة والطقس المناسب لنموه 

وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد" الاخباري ثمار التين في مزارع الجبيل بطور سيناء والتي تميز بأنها ثمار طبيعية قائمة على السماد العضوي بدون مواد كيماوية.

وقال محمود أبو عرب مزارع تين بطور سيناء أنه يستيقظ فجرا لقطف التين وصول الغربان له مشيرا الي أن التين في طور سيناء طبيعي ويمكن أن يجفف ويحفظ لشهر رمضان.

و اضاف أبو عرب إن يحرس ثمار التين من الغربان من الفجر حتي سطوع الشمس لانها تلتهم ثمار التين وعندنا سطوع الشمس لا يري ثمار التين. 

وتابع أبو عرب إن التين يسقي يوميا عن طريق الرش من المياه الجوفية مياه عذبه. 

وتعتبر طور سيناء من الاماكن المتميزة في زراعة التين والزيتون وذكرت في القرأن الكريم في سورة التين ومن الأماكن التي تزرع بها أشجار التين منطقتي الجبيل ووادي الطور.

