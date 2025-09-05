ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها

بدأت البنوك تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر ”سوزى الأردنية”، ووالدها ووالدتها، مع منعهم من التصرف فى جميع ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك على خلفية ما كشفت عنه التحقيقات من حيازتهم لمضبوطات وممتلكات مثيرة للجدل.

ممتلكات سوزى الأردنية:



* هاتف محمول ماركة ايفون 16 برو ماكس ذهبى اللون.



شقة بالقاهرة الجديدة.

* مبلغ مالى 139682 جنيه على محفظة اتصالات كاش خاصة بها.



جاء القرار بعد رصد حساب المتهمة على منصة “تيك توك” والذى يحمل اسم “سوزى الاردنية”، حيث أظهر المحتوى مخالفات صريحة للعادات والقيم الأسرية المصرية، وفق ما أكدته التحريات الأمنية وتقارير الرصد الفني.

الموقف القانونى لسوزى الأردنية

التحريات والمعلومات أكدت صحة ما جاء بالتقرير الفنى وان مستخدمة الحساب بعاليه قامت بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه واستخدامه فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الفاظ وعبارات تخدش الحياء العام مما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة داخل الجمهورية المصرية وخارجها واساءه للدولة المصرية الأمر الذى يمثل التعدى على قيم وعادات المجتمع المصرى وانتهاك عاداته وتقاليده وعليه تم استدعاء المتهمة فيما هو منسوب إليها أقرت بارتكاب الوقائع على النحو الوارد بالأوراق.