سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بوتين: لابد من وجود قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة
الأرصاد تحذر من رياح وأمواج عالية على شواطئ مطروح والعلمين اليوم
بأمر ترامب.. وزارة الدفاع تتحول إلى الحرب
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
سامسونج تكشف رسميا عن Galaxy S25 FE.. مزايا رائدة بسعر أقل
مجلس الوزراء: العلمين الجديدة أيقونة عمرانية على ساحل المتوسط
ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
رضا عبد العال: ريبيرو اتظلم في الأهلي
انفجار يلوح في الأفق| علماء يحذرون من استيقاظ الثقب الأسود
زيلينسكي: بوتين يستقوى بالصين ويتفاخر بزيارتها
حوادث

ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها

ندى سويفى

بدأت البنوك تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر ”سوزى الأردنية”، ووالدها ووالدتها، مع منعهم من التصرف فى جميع ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك على خلفية ما كشفت عنه التحقيقات من حيازتهم لمضبوطات وممتلكات مثيرة للجدل.

ممتلكات سوزى الأردنية: 
 

* هاتف محمول ماركة ايفون 16 برو ماكس ذهبى اللون.


شقة بالقاهرة الجديدة.

* مبلغ مالى 139682 جنيه على محفظة اتصالات كاش خاصة بها.


جاء القرار بعد رصد حساب المتهمة على منصة “تيك توك” والذى يحمل اسم “سوزى الاردنية”، حيث أظهر المحتوى مخالفات صريحة للعادات والقيم الأسرية المصرية، وفق ما أكدته التحريات الأمنية وتقارير الرصد الفني.

الموقف القانونى لسوزى الأردنية
التحريات والمعلومات أكدت صحة ما جاء بالتقرير الفنى وان مستخدمة الحساب بعاليه قامت بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه واستخدامه فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الفاظ وعبارات تخدش الحياء العام مما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة داخل الجمهورية المصرية وخارجها واساءه للدولة المصرية الأمر الذى يمثل التعدى على قيم وعادات المجتمع المصرى وانتهاك عاداته وتقاليده وعليه تم استدعاء المتهمة فيما هو منسوب إليها أقرت بارتكاب الوقائع على النحو الوارد بالأوراق.

سوزى الأردنية ممتلكات سوزى الأردنية التيك توكر ”سوزى الأردنية

