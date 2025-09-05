حمادة طلبة: سعيد بالتجربة الحالية مع الزمالك..ولا قلق على دفاع المنتخب

أكد حمادة طلبة، لاعب الزمالك السابق، أن منتخب مصر في حالة جاهزية كاملة قبل مواجهة إثيوبيا في المباراة المقرر لها غدا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عمرو الجزار يستحق الانضمام لمنتخب مصر ويؤدي بصورة جيدة في بطولة الدوري ولا قلق على دفاع منتخب مصر وهناك عناصر مميزة".

وأضاف: "حسام عبدالمجيد يستطيع قيادة دفاع منتخب مصر بجدارة لأنه من أفضل اللاعبين في هذا المركز خلال الوقت الحالي، ويجب علينا دعم اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأوضح: "سعيد بالتجربة الحالية في نادي الزمالك والفريق يحتاج للانسجام وسيظهر بشكل أخر واللاعبين يقدمون أداء مميز ولكن كان هناك تراجع في الأداء خلال مباراة وادي دجلة".