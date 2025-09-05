قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار لجنة السويداء.. الهجري: نشكر أمريكا وترامب وإسرائيل ونتنياهو
لجنة تحقيق السويداء: محاكمات علنية للموقوفين والدولة السورية جادة في المحاسبة
ترامب يتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا ويكشف عن محادثة مرتقبة مع بوتين
إصابة 7 أشخاص في حريق داخل مطعم شهير بالدقهلية
وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص في زيارة ثنائية
السفارة الروسية في لندن تندد بالعقوبات البريطانية وتصفها بـ"غير القانونية"
سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025
شبورة كثيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم
من هم لصوص الصلاة؟.. تعرف عليهم واحذرهم
حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان تتجاوز 2200 قتيل وجهود الإنقاذ تواجه تحديات جسيمة
رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت
رياضة

حمادة طلبة: سعيد بالتجربة الحالية مع الزمالك..ولا قلق على دفاع المنتخب

حكاذة طلبه
حكاذة طلبه
منار نور

أكد حمادة طلبة، لاعب الزمالك السابق، أن منتخب مصر في حالة جاهزية كاملة قبل مواجهة إثيوبيا في المباراة المقرر لها غدا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عمرو الجزار يستحق الانضمام لمنتخب مصر ويؤدي بصورة جيدة في بطولة الدوري ولا قلق على دفاع منتخب مصر وهناك عناصر مميزة".

وأضاف: "حسام عبدالمجيد يستطيع قيادة دفاع منتخب مصر بجدارة لأنه من أفضل اللاعبين في هذا المركز خلال الوقت الحالي، ويجب علينا دعم اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأوضح: "سعيد بالتجربة الحالية في نادي الزمالك والفريق يحتاج للانسجام وسيظهر بشكل أخر واللاعبين يقدمون أداء مميز ولكن كان هناك تراجع في الأداء خلال مباراة وادي دجلة".

الزمالك منتخب مصر حسام عبد المجيد

المزيد

