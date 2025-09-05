عزت زين: المسرح المدرسي يصنع جيلاً متوازناً ويغرس الوعي في النشء

أكد الفنان عزت زين، أن المسرح المدرسي يمثل النواة الأولى لتكوين وعي الأجيال وصناعة شخصيات متوازنة للأطفال والشباب.

وشدد على ضرورة أن يحظى هذا النشاط باهتمام أولياء الأمور سواء من خلال مشاركة أبنائهم في العروض المسرحية أو متابعتها كجمهور.

وأوضح زين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المسرح ليس نشاطا جانبيا وإنما هو ركيزة أساسية في تكوين المستقبل الثقافي والفكري للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن احتفالية هذا العام تحت شعار "الكلمة صوت المسرح" عكست رؤية تركز على مستقبل المسرح أكثر من الماضي، لافتا إلى أن الحركة المسرحية في مصر لا تزال نشطة وتحظى بإقبال جماهيري واسع، مستشهدا بعرض "كارمن" على مسرح السلام الذي قدم أمام قاعة مكتملة العدد