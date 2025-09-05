قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صفقة تاريخية.. سر استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة من “إنتل”

Intel
Intel
شيماء عبد المنعم

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجعل الولايات المتحدة القوة المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإحدى أبرز خطواتها لتحقيق هذا الهدف هي إعادة صناعة أشباه الموصلات إلى الداخل الأمريكي.

ولتشجيع هذا التحول، طرح ترامب خلال الأشهر الماضية تعريفات جمركية وسياسات محتملة تستهدف صناعة الرقائق الإلكترونية بهدف جذب المزيد من عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.

لماذا تشتري الحكومة الأمريكية حصة في “إنتل”؟
 

في خطوة غير مسبوقة أواخر أغسطس، حولت الإدارة الأميركية منحة حكومية مخصصة لدعم تصنيع أشباه الموصلات محليا إلى حصة ملكية بنسبة 10% في شركة “إنتل”. 

وبموجب الاتفاق، ستحصل الحكومة على حصة إضافية إذا تراجعت ملكية “إنتل” في ذراعها التصنيعية المسؤولة عن إنتاج الرقائق المخصصة للعملاء الدوليين إلى أقل من 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.

لكن “إنتل” ليست الشركة الأمريكية الوحيدة في هذا القطاع، ولا الوحيدة التي تعتمد على التصنيع في الخارج، ما يطرح تساؤلا: كيف أصبحت “إنتل” محور خطة إدارة ترامب للهيمنة على الذكاء الاصطناعي؟.

“إنتل”

خلفية عن صناعة الرقائق

في مارس 2021، أطلقت “إنتل” وحدة المصانع Intel Foundry بالتزامن مع التزام بإنفاق 20 مليار دولار لبناء مصنعين جديدين في ولاية أريزونا.

وبعد عام، أعلنت الشركة نيتها الاستحواذ على “تاور سيميكونداكتور” مقابل 5.4 مليار دولار، لكن الصفقة انهارت بسبب عراقيل تنظيمية، وألغيت في أغسطس 2023، منذ ذلك الحين، واجهت وحدة المصانع صعوبة في جذب عملاء كبار، بينما تواترت أنباء عن ضعف أدائها.

وفي 2024، أعلن الرئيس التنفيذي آنذاك بات جيلسنجر عن خطة لتحويل وحدة المصانع إلى شركة فرعية مستقلة، وسط دعوات من مجلس الإدارة لفصلها بالكامل، بالتوازي مع تباطؤ النمو، وخفض التكاليف، وتسريحات جماعية للموظفين.

وفي نوفمبر من العام نفسه، حصلت الشركة على دفعة إيجابية بإبرام اتفاق مع الحكومة الأمريكية للحصول على 7.86 مليار دولار من منح “قانون الرقائق والعلوم” الصادر عام 2022 لدعم التصنيع المحلي، لكن المفاجأة جاءت في ديسمبر 2024 مع تقاعد جيلسنجر المفاجئ.

عودة ليب-بو تان

في مارس، أعلنت “إنتل” عودة عضو مجلس إدارتها السابق ليب-بو تان كـ رئيس تنفيذي، ليبدأ فورا خطة إعادة هيكلة تركز على تقليص الوحدات غير الأساسية وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.


وفي يوليو، كشفت الشركة عن تقليص بعض مشاريع التصنيع، بينها مصنع ضخم بقيمة 28 مليار دولار في أوهايو كان قد تأجل سابقا، وبعد أسابيع، تحركت إدارة ترامب نحو “إنتل”.
 

وفي 6 أغسطس، وجه السيناتور الجمهوري توم كوتون رسالة إلى مجلس إدارة “إنتل” يستفسر فيها عن علاقات تان بالصين، بما في ذلك ارتباطه بشركة “كادنس ديزاين سيستمز”، التي اتهمت بخرق قيود التصدير الأمريكية للصين وبيع تقنيات لمدرسة عسكرية صينية.
 

وفي اليوم التالي، طالب ترامب باستقالة تان “فورا”، واصفا إياه بأنه “متضارب المصالح بشدة” من دون تقديم أدلة.

بعد أسبوع، توجه تان إلى واشنطن للقاء ترامب لمناقشة سبل التعاون بين الحكومة و”إنتل” لتحقيق هدف إعادة تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، وبعد اللقاء، بدأت تتردد أنباء عن احتمال استحواذ الحكومة على حصة في “إنتل”.

في 18 أغسطس، أعلنت “سوفت بنك” استثمار ملياري دولار في الشركة، وبعد أربعة أيام كشفت الحكومة الأميركية رسميا عن صفقة الحصة الجديدة.

يضمن الاتفاق حصول “إنتل” على المنح المقررة مسبقا، بينما تصر إدارة ترامب على أن دورها سيكون “استثماريا غير تدخلي” وستصوت بما يتماشى مع مصالح الشركة، لكن يبقى السؤال: هل ستساعد هذه الخطوة “إنتل” حقا؟.

ترامب إنتل الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

رئيس جامعة حلوان

توصيات رئيس جامعة حلوان خلال مؤتمر الألكسو الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

دعم عمالي قوي للقيادة السياسية بعد تصريحات نتنياهو الاستفزازية

شعار ورشتا العمل

ورشتا عمل عن الملكية الفكرية والحرية الشخصية في عصر الذكاء الاصطناعي عبر منصة EgTAP

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد