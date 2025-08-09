قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر
فصل الكهرباء عن 4 قرى بدير مواس في المنيا.. الأماكن والمواعيد
فضيحة جديدة.. "ميتا" متهمة بجمع بيانات صحية حساسة دون إذن المستخدمين
أسعار العملات العربية اليوم السبت 9-8-2025
طريقة عمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم
الاحتلال يضرب غزة بما يعادل 8 قنابل نووية من نوع هيروشيما حتى الآن.. ماذا يريد الصهاينة؟
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
تكنولوجيا وسيارات

ترامب يطالب بإقالة رئيس شركة إنتل .. ما القصة؟

شيماء عبد المنعم

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقالة فورية لرئيس شركة إنتل التنفيذي الجديد، ليب-بو تان، على خلفية تقارير تتعلق بصلاته المزعومة مع شركات تكنولوجيا صينية، والتي قد تشكل، بحسب منتقدين، تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

تصريحات ترامب: “لا حل آخر سوى الاستقالة”


وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “الرئيس التنفيذي لشركة إنتل يواجه تضاربا شديدا في المصالح ويجب أن يستقيل فورا، لا يوجد حل آخر لهذه المشكلة، شكرا لاهتمامكم”.

جاءت تصريحات ترامب بعد استجواب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس، توم كوتون، لرئيس مجلس إدارة إنتل، حول ما إذا كانت استثمارات تان في شركات صينية قد تتعارض مع القوانين الأمنية الأمريكية.

من هو ليب-بو تان؟


تسلم تان منصبه في مارس من هذا العام، خلفا لـ بات جيلسنجر، الذي قاد محاولات إعادة هيكلة الشركة لأكثر من ثلاث سنوات، إلا أن أداء إنتل خلال تلك الفترة شهد تراجعا ملحوظا أمام منافستها الكبرى TSMC.

وفي خطوة لافتة، أعلنت إنتل الشهر الماضي عن خطط لتسريح 24000 موظف خلال عام 2025، إلى جانب إلغاء مشاريع كبرى في كل من ألمانيا وبولندا.

استثمارات مثيرة للجدل

وفقا لتحقيق نشرته وكالة “رويترز”، قام تان بالاستثمار في أكثر من 600 شركة تكنولوجيا صينية، من بينها شركات ذات صلة بالجيش الصيني، ومع ذلك، أفادت رويترز أن تان قد تخلى بالفعل عن عدد غير محدد من هذه الاستثمارات قبل نشر التقرير.

وفي رد رسمي، قالت شركة إنتل لوكالة رويترز: “الشركة والسيد تان ملتزمان بشدة بأمن الولايات المتحدة الوطني وبالنزاهة في دورنا ضمن منظومة الدفاع الأمريكية”.

تصعيد تجاري جديد ضد الهند

وفي سياق آخر، أصدر ترامب مؤخرا أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، ما يضاعف الرسوم الجمركية المفروضة إلى 50%، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوما.

ترامب رئيس شركة إنتل ليب بو تان

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
داليا مصطفى
شيماء سيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
