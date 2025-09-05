تحرير 220 محضرًا تموينيًا خلال يومين من الحملات التفتيشية في المنوفية

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية شن حملاتها الميدانية المكثفة في المرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

أسفرت الحملات التفتيشية عن :-

تحرير 141 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة.

تحرير 79 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

ضبط 5 طن أسمنت بدون مستندات ، والتحفظ على كميات مواد غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر بناحية منوف واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك .

التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.