إصابات خطيرة.. سقوط شخص من أعلى منزل بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط شخص من أعلى منزل مرتفع بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، حيث تبين أن المصاب يُدعى محمد محمود محمد، 46 عامًا، مقيم بالمدينة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، ونُقل المصاب إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري والكتف الأيمن، بالإضافة إلى جروح قطعية بفروة الرأس يتراوح طولها ما بين 3 إلى 5 سم.

ويخضع المصاب حاليًا للملاحظة الطبية داخل المجمع الطبي، لحين استقرار حالته الصحية.

وانتقل رجال الشرطة لمكان الواقعة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.