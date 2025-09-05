منتخب مصر لصيد الأسماك يشارك في البطولة العربية المفتوحة بالأردن

قرر مجلس إدارة اتحاد صيد الأسماك برئاسة المهندس محمد مأمون قداح، المشاركة في البطولة العربية المفتوحة المقرر إقامتها بمدينة العقبة خلال الفترة من 5 وحتى 8 سبتمبر الجاري.

وتشارك مصر في البطولة بفريق مكون من: القبطان علاء الطاهر - محمد البوصيلي - محمد رجب - محمد جمال".

ويترأس البعثة أحمد رجب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لصيد الأسماك.

وكان المنتخب المصري قد شارك منذ أيام في بطولة العالم والتي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23 وحتى 28 أغسطس الماضي، بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الاتحاد المصري لصيد الأسماك على تثبيت أقدام مصر في البطولات العالمية والعربية في رياضة صيد الاسماك، و كذلك إبراز قدرات اللاعبين المصريين في المحافل الدولية.