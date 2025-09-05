حاسبات جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل متخصصة فى الذكاء الاصطناعي التطبيقي

نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور هيثم حمزة عميد الكلية، ورشة عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي التطبيقي لعدد من الكوادر الإدارية بالكلية، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودعمًا للركيزة الرابعة من استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي التي تركز على “تعزيز الكفاءات الإدارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة من خلال استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي على بناء نموذج رائد يُحتذى به في الجامعات المصرية، ليس فقط في تطوير البحث العلمي والتعليم، وإنما أيضًا في رفع كفاءة الإدارة الجامعية، مشيرًا إلي أن ورشة العمل استهدفت تعريف المشاركين بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر ورؤيتها المستقبلية، واستعراض استراتيجية جامعة القاهرة الطموح في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تم إطلاقها بهدف دعم البحث العلمي والابتكار.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن ورشة العمل تناولت عدة موضوعات مهمة من أبرزها: حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات الحديثة، وتعريف المشاركين بالورشة على أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة داخل الكلية، وكيفية توظيفها لتحسين فعالية وكفاءة العمليات اليومية، مؤكدًا ان جامعة القاهرة ماضية قدمًا نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وفاعلية، عبر دمج التكنولوجيا الحديثة في شتى جوانب العمل الجامعي.

ومن جانبه، أشار الدكتور هيثم حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلي أن هذه الورشة تُعد هي الأولى ضمن سلسلة من المبادرات التي تعتزم الكلية تنظيمها لكافة الإداريين، بهدف صقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لتبني حلول الذكاء الاصطناعي في مهام عملهم، وتعريفهم بسياسات الاستخدام المسؤول لتلك التكنولوجيا، مؤكدًا حرص الكلية علي أن تكون نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة أطلقت استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في اكتوبر 2024والتي تُعد أول استراتيجية جامعية من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط تستهدف دمج التعليم والبحث العلمي والابتكار مع متطلبات العصر الرقمي والتنمية المُستدامة، وترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي: تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ونشر الوعي المجتمعي، وتطوير القدرات الإدارية داخل الجامعة، كما تنظم الجامعة المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي CU AI Nexus 2025"، خلال يومي 18 و19 أكتوبر 2025 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.