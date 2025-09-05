قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
اعتماد الخطة الاستثمارية| قرارات جمعية النواب العموم العرب بالاجتماع السنوي

جمعية النواب العموم العرب
جمعية النواب العموم العرب
محمد عبدالله

 اختُتمت، أعمال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب المنعقد بسلطنة عمان، حيث شهد اليوم الختامي انعقاد ندوة متخصصة بعنوان: “تحديات جهات الادعاء في مواجهة جرائم العملات المشفرة”، شارك فيها عدد من أعضاء جهات الادعاء من الدول الأعضاء.

واستعرضت خلالها النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار محمد شوقي، وبمشاركة وفد رفيع المستوى من أعضائها، تجربتها الرائدة في مجابهة هذا النوع المستحدث من الجرائم، وما أطلقته من آليات متطورة بشأن ضبط العملات المشفرة، والتصرف فيها، وذلك من خلال المحفظة الرقمية الوطنية الخاصة بالنيابة العامة المصرية، التي تُعد نموذجًا متفردًا في المنطقة.


كما شهدت الجلسة الختامية تكريم عدد من الأعضاء المتميزين بجهات الادعاء من الدول الأعضاء، الذين كان لإسهاماتهم العملية أثر بارز خلال العام المنصرم، وكان من بين المكرَّمين عن النيابة العامة المصرية محمد الساخي – رئيس النيابة بمكتب النائب العام.


وفي ختام أعمال الاجتماع، صادق المشاركون على جملة من القرارات المهمة، جاء في مقدمتها: عقد دور الانعقاد القادم للجمعية بجمهورية مصر العربية، تأكيدًا على الدور المحوري للنيابة العامة المصرية في دعم العمل العربي المشترك، واعتماد الخطة الاستثمارية المصرية الخاصة بحسابات الجمعية التي قدمها الجانب المصري عبر أمانة الصندوق بما يضمن استدامة الموارد المالية وتطوير آليات العمل المؤسسي للجمعية، فضلًا عن تحديد مسؤولي نقاط الاتصال بالدول الأعضاء واعتماد تشكيل المركز الإعلامي للجمعية تعزيزًا لآليات التواصل.

سلطنة عمان جمعية النواب العموم العرب النيابة العامة المستشار محمد شوقي

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لقاء الخميسي وزوجها

إطلالة رومانسية لـ لقاء الخميسي برفقة زوجها

الفنان القدير الراحل فكري عبد الحميد

ماذا قال فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام لـ صدي البلد قبل وفاته|فيديو

عرض فيلم فلسطين 36

بحضور ظافر العابدين.. عرض فيلم فلسطين 36 بمهرجان تورنتو السينمائي

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

