الدول الأعضاء بـ سيلاك ترفض نشر الولايات المتحدة أسطولها الحربي جنوب الكاريبي

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، نشر اسطولها الحربي جنوب الكاريبي، مما قوبل برفض من الدول الأعضاء فى جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "سيلاك".

من جانبها أعربت دول أنتيغوا وبربودا، وبربادوس، وبليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، وكوبا، ودومينيكا، وجرينادا، وجواتيمالا، وهندوراس، والمكسيك، ونيكاراجوا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر جرينادين، وسورينام، وأوروجواي، وفنزويلا، بصفتها دولًا أعضاء في جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، عن قلقها العميق إزاء النشر الأخير لقوات عسكرية خارجية في المنطقة.

يُذكر أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أُعلنت منطقة سلام، وهو التزامٌ تبنته جميع الدول الأعضاء، ويستند إلى مبادئ مثل: حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار والتعددية، والاحترام المطلق للسيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير.



كما أكدت دول مجموعة "سيلاك" أن معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو) تُشكل معلمًا تاريخيًا جعل المنطقة أول منطقة مكتظة بالسكان في العالم خالية من هذه الأسلحة.

وتعكس هذه المعاهدة سعي شعوب أمريكا اللاتينية إلى السلام والأمن الجماعي، والحظر النهائي للأسلحة النووية كوسيلة للإكراه أو التهديد.

علاوة على ذلك، تدرك دول مجموعة "سيلاك" أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات يُشكلان تهديدًا كبيرًا لبناء مجتمعات سلمية وشاملة، ولذلك، تؤكد مجموعة دول "سيلاك " من جديد عزمها على مكافحتهما كأولوية، وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في إطار احترام القانون الدولي، وبما يتوافق مع الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية القائمة.

وتدعو دول مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الموقعة على هذا الإعلان إلى تعزيز بيئة آمنة، وتُجدد التزامها الراسخ بالدفاع عن السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية في جميع أنحاء المنطقة.