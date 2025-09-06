طريقة عمل بيتزا سريعة بالعجينة السائلة.. بمذاق شهي

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا سريعة بالعجينة السائلة، فهي من الأطباق السهلة التي يعشق تناولها الكبار و الصغار، فيمكنك إعدادها بأسهل الخطوات فيما يلي…
مقادير بيتزا سريعة بالعجينة السائلة
● ٣ كوب حليب
● ٤ بيض
● ٢ ملعقة كبيرة صلصة
● ١ ملعقة كبيرة زعتر
●ربع كوب زيت زيتون
● ١ ملعقة صغيرة ملح
● ٢ و نصف كوب دقيق
الحشوة
● ٦ سوسيج
● ١ فلفل أخضر
● ١ كوب زيتون
● ٢ كوب حبن موتزاريلا
طريقة تحضير بيتزا سريعة بالعجينة السائلة
تخلط مقادير العجينة في الخلاط
توضع في صاج فرن
تضاف مقادير الحشوة
وتدخل الفرن حتى تمام الطهي
وتقدم