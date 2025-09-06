فرنسا تبدأ التصفيات بانتصار ثمين.. وأيسلندا تكتسح أذربيجان

استهل منتخب فرنسا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بفوز مهم على حساب مضيفه منتخب أوكرانيا، بنتيجة (2-0)، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وجاء الهدف الأول للديوك مبكرًا عند الدقيقة العاشرة عبر مايكل أوليسي الذي استغل عرضية باركولا ليضعها في الشباك، قبل أن يحسم كيليان مبابي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد تمريرة متقنة من أوريلين تشواميني.



وسيطر المنتخب الفرنسي على مجريات اللقاء، محققًا ثلاث نقاط تعزز بدايته في سباق التصفيات.

انتصار عريض لأيسلندا

وفي نفس المجموعة، قدّم منتخب أيسلندا عرضًا قويًا أمام جماهيره، بعدما اكتسح أذربيجان بخماسية نظيفة.



افتتح فيكتور بالسون التسجيل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يضيف إيساك يوهانيسون هدفين متتاليين مع بداية الشوط الثاني (47 و56). وزاد ألبرت جوموندسون الغلة بالهدف الرابع عند الدقيقة 66، واختتم كريستيان هلينسون مهرجان الأهداف في الدقيقة 73.

ترتيب المجموعة الرابعة

بهذه النتائج، يتصدر منتخب أيسلندا المجموعة بفارق الأهداف عن فرنسا، بينما يقبع منتخب أذربيجان في المركز الأخير دون نقاط.



ومن المنتظر أن يلتقي المنتخبان الفرنسي والأيسلندي في مواجهة مباشرة بالجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، في صراع مبكر على صدارة المجموعة.