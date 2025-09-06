قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
قبل مواجهة المصري.. ملف التجديدات يسيطر على مجلس الزمالك
أحمد الشيخ: صلاح ومرموش "واجهة" مصر.. وحسام حسن قادر على الوصول للمونديال

محمد صلاح
محمد صلاح
أكد أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود الحالي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق، أن كابتن حسام حسن قادر على تكرار إنجازات الثنائي محمود الجوهري وحسن شحاتة مع منتخب مصر، مشددًا على أن منتخب الفراعنة يضم لاعبين مميزين وكبار قادرين على تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم والوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وتابع "الشيخ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رسالتي إلى كابتن حسام حسن: أتمنى لك التوفيق والنجاح في الوصول بمنتخب مصر إلى كأس العالم كي تكون أول مصري يتواجد في المونديال العالمي لاعبًا ومدربًا.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري السابق: ورسالتي إلى لاعبي منتخب مصر: أتمنى لكم التوفيق في تحقيق حلم الملايين من الشعب المصري بالوصول إلى كأس العالم 2026.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: ارتداء قميص منتخب مصر واللعب تحت شعاره حلم لأي لاعب مصري، لكن كل شيء قسمة ونصيب ورزق.

وأردف: صلاح ومرموش واجهة كبيرة جدًا للكرة المصرية وسمعتها في العالم، واجهة بتقول للعالم إن مصر ولادة وقادرة على إخراج لاعبين مميزين وكبار لأقوى الدوريات العالمية، صلاح ومرموش يقدمان مستويات كروية مبهرة، وبالأخص صلاح مع ليفربول، وأتمنى لهما التوفيق.

واختتم أحمد الشيخ حديثه: سعيد ومحظوظ إني بلديات محمد صلاح ومحمد النني في محافظة الغربية، محافظتنا ولادة ومليئة بالنجوم الذي يتواجدون في الدوري الممتاز رفقة كل الأندية.

محمد صلاح المنتخب اثيوبيا

بالصور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

