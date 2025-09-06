موقعة الحسم.. موعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات مونديال 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

وتُقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب العاصمة البوركينية واجادوجو.

ويغادر منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، غدًا الأحد، عبر طائرة خاصة، في إطار التحضيرات للمواجهة المرتقبة، التي تُعد محطة مهمة في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى كأس العالم.

وكان المنتخب المصري قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الثامنة:

مصر – 19 نقطة

بوركينا فاسو – 14 نقطة

سيراليون – 9 نقاط

غينيا بيساو – 7 نقاط

إثيوبيا – 6 نقاط

جيبوتي – نقطة واحدة