التأمينات الاجتماعية والعنف ضد النساء.. أبرز موضوعات اجتماع لجنة المحافظات بالقومي للمرأة

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة ميادة عبد القادر، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

وأكدت الدكتورة ميادة عبد القادر أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة التي تأتي في إطار حرص اللجنة على تعزيز دور المرأة، حيث تناول الاجتماع سبل التعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات، بما يساهم في خلق بيئة تعليمية آمنة للفتيات والنساء، إلى جانب العمل على تدريبهن على كيفية التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة سواء داخل الحرم الجامعي أو في المجتمع بشكل عام.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات المقترحة لتحفيز السيدات على المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما بحثت اللجنة سُبل إعداد حملة توعوية موسعة بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتسليط الضوء على أهمية التأمينات الاجتماعية للسيدات العاملات في فئة العمالة غير المنتظمة، من أجل ضمان حصولهن على الحقوق التأمينية اللازمة.